KUIDAS PANNA LAPSELE STARDIKAPITAL KASVAMA? Investorist isa: „Rahanumbrist olulisem on valmisolek seda vara juhtida.“

Eeskuju, kuidas rahaga ümber käia, annab lapsele eelkõige pere. Seepärast on investor ja õppejõud Kristjan Liivamägi oma peres lähtunud põhimõttest, et rahateemadel räägitakse ausalt ja avatult. „Soovime lastele edasi anda mõtte, et raha pole eesmärk, vaid tööriist ja vahend enda eesmärkide saavutamiseks. Selleks võib olla soov perega rohkem aega koos veeta või kogeda lähedastega ühiseid elamusi,” räägib ta.