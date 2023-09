Sillad, roosid ja suitsuvorstid – põika põnevale Põltsamaale!

Pealinnast 123 ja Emajõe Ateenast 60 kilomeetri kaugusele jääv Põltsamaa sobib selleks igati, et reisisell oma teekonnal seda mõne tunniga tundma õpiks. Tulijaid hämmastab nii mõndagi.

Et linnake on koduks umbes 4000 elanikule ja kõik ilmselt üksteist tunnevad, on selgelt tajutav, kuidas tundmatuid nägusid suurema või väiksema uudishimuga piieldakse. Mõni lausa seisatab su identiteedi paljastamiseks. Ent sellega harjub kiiresti.