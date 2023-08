USALDA OMA SUUNDA: õpetajaks olemine on investeering tulevikku

Anu ei ole aga sugugi algusest peale teadnud, et just õpetajaamet on tema kutsumus. „Fred Jüssi on öelnud, et usalda oma suunda. Kui sa sellest kinni hoiad, jõuadki eesmärgini ja koged, et siia olidki teel. Minuga on läinud täpselt samamoodi,“ toob Anu paralleeli. „Ma ei osanud tahta saada õpetajaks,“ ütleb ta. „Sattusin õpetajaks õppima juhuse läbi ja proovisin vahepeal ka muud ametit, kuid jõudsin siis arusaamiseni, et tahan ja suudan olla hea õpetaja. Tundsin viimaks ära selle oma suuna ja koha, kuhu tahtsin jõuda.“

Naudib tööd väikestega

Õpetajaametit on Anu pidanud viies koolis, nii suurtes tuhande õpilasega linnakoolides kui ka väikestes maakoolides, ja kõigis kolmes kooliastmes. Ta tundis peagi, et eriti südamelähedased on talle algklassilapsed.