KOOLIKULUD ÜLE PEA: vaata, kas sinu kodukohas makstakse ranitsatoetust

Lisaks mitmekülgsele kontoritarvete komplektile tuleb kooliteed alustavale lapsele muretseda veel hulk riideid, jalanõusid ja mööblitki. Augustis – pärast puhkusteperioodi – kõiki koolitarbeid muretseda käib paljudele peredele üle jõu. „Augusti palk on tihti väiksem, sest terve suvi on tulnud lastega aega veeta, mis ei ole just odav lõbu,“ märgib ema Merje. Paremas seisus on siin lapsed, kel on vanemaid õdesid-vendi, kelle varudest ehk vähemalt esialgu hakkama saab. Palju asju tuleb siiski ka juurde osta ning see võib pere eelarvesse paraja augu lüüa.

Õnneks ulatavad mitmed linnad ja vallad siin peredele abikäe. Omavalitsuste toetussummad on aga erinevad – mõnel pool saavad ranitsatoetust vaid esimese klassi jütsid, teisal ka vanemate klasside lapsed.