KOOLIKULUD TÕMBAVAD TÜHJAKS! Vanemad ahastavad: „Ma lihtsalt ei jaksa osta kõiki neid asju!“

„Ma lihtsalt ei saa osta kõiki neid asju, vähemalt mitte augusti lõpus,“ ohkab esimesse klassi mineva poisi ema Katrin. „Arvutasin kokku – lapse kooliasjad lähevad maksma 90 eurot! Ja need on ainult kontoritarbed, paberikraam, kunstiasjad. Hulluks võib minna!“ ahastab ta. „Ja siia juurde veel koolivorm, spordiriided, ranits, jalanõud!“ Õnneks on peres kasvamas ka vanem vend, kelle varude abil loodab ema mõnda aega hakkama saada.