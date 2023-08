ÕL VIDEO JA GALERII | GRUUSIA VÕLUVAD VIMKAD: parim vein valmib põranda all! Miks taim nõnda ehmatab?

ADŽAARIA ERIPÄRAD: Bathumi linnas näeb omapäraseid kõrghooneid (ülal vasakul) ja lopsakas botaanikaaias ka häbelikku mimoosi (all paremal), mis puudutuse peale ehmunult rulli tõmbub. Au sees on traditsiooniline veinitootmine põranda alla peidetud savinõudes (all vasakul). Keele viib alla Adžaaria hatšapuri (keskel), mille peale libistatakse toores munakollane.