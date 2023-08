VÕTAME PANKADELT RAHA ÄRA?! Kuidas mõjutaks hiigelkasumite lisamaksustamine lihtsa inimese rahakotti?

Kas hiigeltulu teenivate pankade kasumeid tuleks täiendavalt maksustada, nagu seda nii mõneski Euroopa riigis on juba tehtud? Majandusteadlased leiavad, et tegu on kahe teraga mõõgaga – ehkki riigi kukrusse voolaks arvestatav hulk lisaraha, avaldaks see samm tuntavat mõju nii pankadele kui majandusele laiemalt. Ja seda mitte tingimata positiivses võtmes. Pankade ootamatu ja suurtes summades lisamaksustamine avaldab lõpuks mõju ka teenuse tingimustele. Täiendavad maksukulud tähendavad pankade väiksemat kapitaliseeritust, mis muudab omakorda laenud kallimaks ja raskemini kättesaadavaks.