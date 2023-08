ROHKEM PALKA JA PEREPIDUSID: healt tööandjalt oodatakse järjest enam

„Kui palk on üldiselt küsimus, mille osas võime sageli saada tulemuseks „võiks kõrgem olla„, siis tähelepanu tervisele ja toetav õhkkond on tegurid, mis just viimastel aastatel on väärtuste pingereas etteotsa tõusnud,“ kommenteerib uuringu tulemusi sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna peaspetsialist Alice Juurik.