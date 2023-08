VÕLAORJUSEST PRIIKS: „Laenamine oli nii lihtne. Lõpuks võtsin iga kuu 500 eurot lisaks.“

„Olen näinud juhtumeid, kus palk on 1000 eurot ja laenude tagasimaksed 1200,” märgib kohtunik Kai Härmand. Tänavu esimese seitsme kuuga on kohtutele esitatud üle 700 eraisiku maksejõuetuse ja pankrotiavalduse. Kohtusse jõudnud võlgnikel on üldjuhul kaelas juba viis-kuus erinevat kiirlaenu – sageli selleks, et järgmise laenu abil eelmisest vabaneda.