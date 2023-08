GALERII | NAISSAAR: Tallinnast vaid pooletunnise laevasõidu kaugusel ootab militaarne minevik kesk puutumata loodust

„Kõige mõistlikum on liikuda ringi jalgsi, jalgratas on ka okei. Parem on pikk päev, veel parem on kaks päeva,“ tõdeb Nicesaar OÜ eestvedaja ja giid, et see, kui kaua Eesti suuruselt viiendal saarel ringi vaadata, oleneb ikkagi inimesest. „Kõigepealt võiks mõelda, kas rohkem huvitab saare loodus või saare militaarne minevik või hoopis rannapuhkus, sest ühe päeva peale kõiki neid kindlasti ära ei mahuta,“ hoiatab ta ja lisab, et ka vahemaad on päris pikad.