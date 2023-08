Neli miljonit kelmide kukrusse: petuskeemide ohvriks on tänavu langenud üle 700 inimese

Piret langes internetipettuse ohvriks esimest korda, ehkki oli Marketplace’is varemgi asju ostnud ja müünud. Ka tuttavatelt polnud ta kuulnud, et keegi oleks taolisse olukorda sattunud. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel on aga ainuüksi tänavu esimese seitsme kuuga erinevate petuskeemide ohvriks langenud üle 700 eestlase, kelle rahakottidest on välja õngitsetud neli miljonit eurot.