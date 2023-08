Tee ometi üks peatus Valmieras!

Ühest küljest on Valmiera täis põnevaid paiku ja lugusid, ent teisalt tasub sinna minna ainuüksi seegipärast, et tegu on äärmiselt eestisõbraliku linnaga. Kui teenindajad just mõnd sõna eesti keelt ei pursi, siis paljud kirjad siin-seal on meile koduses keeles. Linnas ringi käies võid olla kindel, et eesti keelt kuuldes soovib vähemalt üks kohalik jagada oma kogemusi meie riigi või meie inimestega. Õnneks on kõik senikuuldu positiivne.