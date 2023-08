TÕUSEB VÕI LANGEB? Kinnisvaraturul toimub viiendiku võrra vähem tehinguid

Kinnisasjadega tehtud tehingute arv vähenes tänavu esimesel poolaastal mullusega võrreldes viiendiku võrra, selgub Notarite koja andmetest. Ka müügihinnad on võtnud suuna allapoole. Eksperdid leiavad, et turu põhi on saavutatud ja müüjad jõudnud oma valuläveni. „Tunda on ostjate ja müüjate patiseisu, kus hinnaläbirääkimised võivad võtta nädalaid,” nendib vanemmaakler Janis Rimitsans.