AASTAGA KAKS TIIRU ÜMBER MAAILMA! Reisisell: kõhutunne pole täpne, seega arvestasime suurema rahavaruga

Aastasest reisist on Talvis Lankotsal ja tema kallimal Kaisa Kuusil nüüdseks möödas kaheksa kuud. Esialgu kavatsesid nad teha ümber maailma ühe tiiru, külastades võimalikult paljusid riike. Seega plaanisid nad käia pea igal nädalal erinevas riigis. Ette tehti plaane kahe-kolme kuu jagu. Reisimise käigus selgus, et tegelikult jõuaks aastaga maailmale peale teha isegi kaks tiiru. Praeguseks on reisisellid külastanud 38 riiki. Kokku on neil plaanis külastada 55 riiki.