„Vahet pole, mis ilm on – ikka lähen!“ Nii uljad festivalifännid on vähemuses, paljud otsustavad piletiostu pilvede järgi

Juunis kimbutanud põud on asendunud üsna tavalise Eesti suveilmaga. Ühel päeval võib valge kosena vihma kallata, järgmisel sirab juba päike. Ühe festivali korraldaja tõdeb, et ilmaga on eestlane küll harjunud, kuid pileteid ostma ei kipu.