RAHAMÄED KASVAVAD: kas pankadel saab üldse halvasti minna?

Samal ajal, kui ülejäänud Eesti vaevleb inflatsiooni ja majanduslanguse käes, säravad pankurite näod kui täiskuud. Eelmisel nädalal teatasid Eesti suuremad pangad, et nende kasumid on aastaga enam kui kahekordistunud – mullune tulemus tehti ära kuue kuuga. Pankade elu pole aga alati nii roosiline olnud. Viimastel kümnenditel on tulnud üle elada ka kriise, pankrotte ja sügavaid kahjumiaastaid.