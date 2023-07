EI SAAGI TÜHISTADA! Reisikorraldaja otsus ärritas Rhodosele minejat: „Kui oled reisi ostnud, viiakse sind kasvõi põrgusse!“

Õhtuleht tegi üleskutse Rhodosel viibijatele kirjutada oma kogemusest. „Mina ei ole praegu seal, aga mul on sinna järgmisel nädalal broneeritud reis Tez Touri ja Air Balticu kaudu. Järgin pingsalt portaalidest sealset olukorda,“ kirjutab lugeja, kes on minetanud kogu reisisoovi. Kuna aga praegu pole saarel elule ohtu, ei andnud reisikorraldaja talle sellist võimalust. „Kui oled reisi ostnud, siis viiakse sind kasvõi põrgusse – taganemisteed ei ole,“ on ta pettunud. Saarel on tema sõnul ülerahvastatud hotellid, häiritud liiklus ja puudulik telefoniside: „See ei ole puhkus!“