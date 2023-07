KEELAME ÄRA! Isikustamata kõnekaartide lõpp on lähedal. Kes sellest võidab?

Kuna tegu on isikuandmete kogumisega, siis peaks vaatama ka suuremat pilti. Soraineni advokaadi Oliver Kuuse arvates ei pruugi pahalaste takistamise eesmärgiga tehtud eelnõu seda üldse täita. Tekkida võib isikustamata kõnekaartide must turg, kus kurjategija asemel isikustab SIM-kaardi hoopis keegi teine. Samuti on tehnoloogia areng plaanitavast seadusest eest ära läinud. Pahalastel on ka muid vahendeid, kuidas omavahel sidet hoida. „Hea oleks, kui riik näitaks empiirilisi andmeid ja päriselt tõendaks, kuidas see kuritegevuse võitlemisel kaasa aitab. Puhtalt andmete kogumise pärast ei tohiks seda teha,” leiab advokaat.