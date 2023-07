HINNAD TÕUSEVAD, AGA PALK? Kas tööandjal on kohustus mingi aja tagant töötasu tõsta?

Töökuulutustes pakutav keskmine brutopalgavahemik oli esimesel poolaastal 1481–1947 eurot, mida on 13% rohkem kui 2022. aastal, näitab cvkeskus.ee statistika. Statistikaameti andmetel olid mulluse juuniga võrreldes kaubad ja teenused üheksa protsenti kallimad, hinnad on viimase pooleteise aastaga kasvanud koguni 23,3 protsenti. See kõik paneb küsima, kas tööandjal on kohustus mingi aja tagant palka tõsta.