UUS RAHAMAGNET: garaažitäis vanaautosid toob 20 000 eurot maksutulu riigi kukrusse

„Kas ma tahan 20 000 eurot lihtsalt heast peast riigile ära anda? Ma olen näinud nende restaureerimisega vaeva, kulutanud raha, et neid rahvale näidata,“ vastab Üllar Suvemaa, kui uurida, mis ta arvab automaksust. Tema garaažis on 100 vanaautot, millest kõik on registrisse kantud ja sõidukorras. Automaksu vastu pole tal midagi, kui see oleks kasutuspõhine. „Kui ma ajan auto garaažist välja ja saastan sellega keskkonda ning kulutan teed, siis sellest ma saan aru. Aga enamikus riikides on vanaautod maksust vabastatud,“ mainib vanatehnika klubide liidu juhatuse liikmena tegutsev Suvemaa.