80 000 TÜHJA PIIMAKLAASI: kas tasuta koolitoit vajub minevikku?

Seni on igal õpilasel olnud võimalus saada koolilõuna kõrvale tasuta klaas piima. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumis on küpsenud kokkuhoiuplaan, milles 80 000 õpilast koolipiima toetusest ilma jäävad. „Miks lapsed peaksid piimata jääma? Nüüd tuleb see piimaosa tasuda lapsevanemal või riigil,“ leiab Tartu koolitoitlustaja.