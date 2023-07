Kas maaküttetorude peale tohib istuda puid või põõsaid?

„Need on saunajutud või linnalegendid, et maaküttetorude kohale ei tohi puid ega põõsaid istutada. Ikka tohib!“ vastab OÜ Soojuskeskus tegevjuht Kert Kivistik. „Kui on õigesti dimensioneeritud torustik, kõik on õigesti paigaldatud ja toimib hästi, võib rahulikult sinna kohale taimi istutada, ilma et midagi juhtuks.“