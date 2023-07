PÕRGUKUUMUS LÕUNA-EUROOPAS! Eestlane Kreekas: „Poodides seisid inimesed lahtiste külmkappide ees ja oigasid rahulolevalt.“

„Oleme harjunud, et lennukist väljudes lööb kuum õhk sind veidi maatasa, aga seekord oli päris karm,“ räägib Edit, kes suviti perega Kreeka saari külastab. Seekord on nad Rhodosel, kuhu saabusid just kuumalaine ajal. Esimesed päevad veedeti seetõttu konditsioneeritud õhuga hotellitoas ja basseinis. Tajutav õhutemperatuur oli üle 40 kraadi. Kohalikudki hoidusid päevasel ajal õue minemast. Ametiasutused, post ning mõned supermarketid olid mitmeks päevaks suletud.