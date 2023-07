TAGURPIDI JACKPOT! Omal käel pensionifondi koguja suutis pea kõik enda säästud kaotada

Tõdeda tuleb, et pensioni investeerimiskonto (PIK) pole saanud väga populaarseks teise pensionisamba lahenduseks. „Praeguseks on Eestis PIKi kasutajaid alla ühe protsendi teise sambaga liitunutest. Pensionisambast raha välja võtnuid ja sissemaksed vähemalt kümneks aastaks katkestanuid on umbes 50 korda rohkem kui neid, kes on hakanud ise PIKi kaudu investeerima,” ütleb SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev. Madal huvi võib tähendada teise sambaga liitunute arvamust, et nad ei suuda ise väärtpaberiturul paremaid tulemusi saavutada kui pensionifondid. Nii ei hakata üldse proovimagi.