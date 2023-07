PULMAKINK TEEB VAESEKS? Pruudi sõbranna murrab pead, palju krõbisevat ümbrikusse pista: „Kingiksin võimalusel kasvõi miljoni!“

Kutse uhkesse pulma paneb mõtlema, et kas ka kingiümbriku sisu peaks olema sama uhke. „Lähen sõbranna pulma, kus sisetunne ütleb, et peaksin elukaaslasega koos panema 150 eurot. Samas tundub see summa liiga suur, sest vaja on ka pidulikku soengut, meiki, kleiti ja kingi,“ lööb Janne kulusid kokku. Sellele kõigele võib kuluda lausa pool tema väikesest palgast, aga ka pärast pidu tuleb ju kuludega hakkama saada „Olen kimbatuses, mida teha. Tegu on hea sõbrannaga, kellele kingiksin võimalusel kasvõi miljoni!“ ohkab ta.