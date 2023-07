„SEE ON NAGU NÕIARING!“ Reisi jaoks võetud väikelaenust on saanud sõltuvus

Esimese laenu võttis Anne 2004. aastal, kui läks rahvatantsutrupiga Ameerikasse esinema. Kuna töökoht ja palk olid head, sai ta tollasest Sampo pangast 15 000 krooni väikelaenu. Mõni aasta hiljem võttis ta veel laenu, et oma juubelit suurelt tähistada. Ta arvestas, et ümbrikus kingitud rahaga maksab ta selle summa kohe tagasi. Pidu maksis 30 000 krooni, millele ta maksis peale veel 3000. Selle summa sai ta ka külaliste kingitud rahana tagasi. „Kas arvad, et maksin laenu tagasi? Muidugi kulus kõik see raha ära. Olen süüdimatu!“ tunnistab ta, et ostis endale ka auto.