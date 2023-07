„SEE ON NAGU NÕIARING!“ Ligi 20 aasta eest reisi jaoks võetud väikelaenust on saanud sõltuvus

Suve alguses kasvab huvi tarbimislaenude vastu. Ostetakse mööblit ja elektroonikat, remonditakse kodu või makstakse meditsiiniliste protseduuride eest. Mõne jaoks võib see olla aga nõiaring, millest enam välja ei saa. „Ühel hetkel jõudsin laenuga nulli, aga kogu aeg on mingid ootamatused, kuhu on raha vaja,“ räägib naine väikelaenust, mida tal pole õnnestunud pea 20 aastaga täielikult tagasi maksta.