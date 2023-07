ABSURDNE OLUKORD! Fantoomautode omanik: „Tahaksin neist jäädavalt lahti saada. Miks peaksin maksma sõiduki eest, mida mul pole?”

Valitsusel on plaanis kehtestada automaks. Sellega seoses võivad autoomanikke hakata kummitama fantoomautod, mis on vahetanud küll omanikku, kuid on jäänud ümber registreerimata. „Olen kolme fantoomsõiduki omanik. Kaks autot on müüdud 2006. aastal ja üks 2011. Heauskse müüjana sain toona petta, sest sõidukid jäeti ümber registreerimata,” kirjutab Õhtulehele Mart.