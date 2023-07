MURETU TULEVIKU RETSEPT: kuidas pensionisambaid priskemaks poputada?

„Investeerimisvaldkonnas puuduvad reeglid või põhimõtted, mis toimiksid igas olukorras,” ütleb varahaldusfirma Avaron investeeringute juht Peter Priisalm. Soovitus valida pensioniea lähenedes suurema võlakirjade osakaaluga pensionifond põhineb sellel, et tavaolukorras on võlakirjade hinnad stabiilsemad. Seetõttu on väiksem risk kaotada oluline osa pikalt kogutud rahast. „Samas eelmine aasta näitas, et madalate intressidega oli see halb soovitus, sest intresside tõustes kukkusid madala tootlusega – valitsuste – võlakirjade hinnad samas suurusjärgus aktsiate hindadega,” selgitab ta. Priisalmi arvates peaks pensionifondi valikul arvestama, kuidas on plaanis raha välja võtta. Kas kõik korraga või jääb kogutu hoopis kriisifondiks või lähedastele pärida.