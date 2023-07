MEELERAHU NIMEL: kas kodulaenu peaks kiiremini tagasi maksma?

Euribor on viimasel aastal kiirelt kasvanud üle 3%. Sügisel võib see veelgi tõusta ja tähendada kodulaenumaksjale 6% intressi. See paneb mõtlema, kas oleks mõistlik kodulaen kiiremini tagasi maksta. Või panna sama raha hoopis investeeringuna kasvama? Vaatame üle poolt- ja vastuargumendid.