KEVADINE KÜLM JA SUVINE PÕUD RÖÖVIVAD SAAGI: heinanappuse tõttu lõpetavad loomakarjad tapamaja järjekorras

„75% on miinus,“ ütleb maasikakasvataja Gunnar Tärn, kui temalt tänavuse maasikasaagi kohta uurida. Ka karjakasvatajate jaoks on olukord tõsine, sest karjamaadel on kevadkülma ja põua tõttu rohtu vähe. Sööda varumine on keeruline. Kõige suuremas hädas on väikesed loomakasvatajad, kel pole ressurssi, et käia oma tehnikaga kaugemal heina tegemas. Nende loomad seisavad tapamaja järjekorras.