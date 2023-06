„LIIGA KALLIS!“ Toitlustajad pelgavad: nõude pandiraha peletab laulu- ja tantsupeolisi

Laulu- ja tantsupeo külastajad peavad tänavu arvestama sellega, et toitu ja jooki ostes tuleb juurde maksta korduvkasutatavate nõude pandiraha. Toitlustajad muretsevad, et pant peletab niigi hinnatundlikku külastajat. „Kali maksab ostjale neli eurot, mis on kallis. Paljudel pole seda raha,” leiab laadakohviku pidaja.