„ABIELLUMISEKS POLNUD VAREM LOOTUSTKI!“ Südamedaamid saavad peagi teineteisele sõrmused sõrme panna

Mõni päev peale abieluvõrduse väljakuulutamist teatasid Marta ja Piia (nimed muudetud) oma kihlusest avalikus sotsiaalmeediapostituses. Samas pole nad nõus sel teemal Õhtulehele rääkima oma nimedega. „Meie korteriomanik on homofoob. Ta ei tea, et oleme kväärpaar. Tahame jääda anonüümseks, et ennast kaitsta,” seletab Marta. Postituse seadistasid nad nii, et korteriomanik seda ei näeks. Naised pelgavad, et muidu võib ta nende üürilepingu lõpetada.