TITANICULE VEEL EI KIPU? Teravaid elamusi ihkavad eestlased vallutavad mäetippe ja seiklevad kõrbes. Need reisid pole nannipunnidele

Egiptuse ja Türgi kuurortides on paljud inimesed juba käinud ja neist tüdinenud. Näha tahetakse ka kohalikku elu teistes piirkondades. Samuti on kasvanud inimeste terviseteadlikkus ja arusaam, et aktiivne liikumine parandab elukvaliteeti. Matkareisidel on oluline ka seltskonna sarnane meelestatus: kedagi ei pea hommikul purjuspäi ratta selga tõstma. Kõik on kained ja valmis päeva marsruudi läbi tegema.