KUUM KRAAM LÄHEB KIIRELT: rahvas tormab suveüritustele prisketele piletihindadele vaatamata

„Suvi on alles alguses, aga meil lõppesid äsja Kaunid Kontserdid Käsmus ja üle mitme aasta läks hästi,” ütleb kontserdikorraldaja Peep Veedla. Covidi-hirmust on üle saadud ja suveüritusi on sel aastal eriti palju. Ta näeb, et kuna valik on suur, on igal pool eraldi pisut vähem rahvast. Üleüldist pilti vaadates külastavad inimesed aga üritusi jälle endise hooga. Veedla korraldataval Viru Folgil on piletite eelmüük võrreldav või isegi parem kui 2019. aastal. Korraldaja tõdeb, et hoolimata majanduslikult keerukast ajast leitakse meelelahutuse jaoks võimalusi: „Raske on küll, aga käiakse ikkagi. Inimestel on seda vaja.“