SÄH SULLE LÖMMIS KÜLMIKUT! Kas e-poest ostetud kehva kauba saab ikka tagastada?

Pettumust valmistas Üllele juba see, kuidas kuller külmiku temani toimetas. „Neljapäeval helistati kell 11.30, et kell 13 olen külmikuga kohal. Ütlesin, et ma mitte kuidagi ei jõua selleks ajaks Tallinnast Rummu, sest olen tööl. Kuller ütles, et tema enam kell 16 tagasi ei tule. No, selge, mis siis teha!“ kehitab ta õlgu. Tegelikult oli Ülle leppinud klienditeenindusega kokku, et külmiku kohale toimetamisest antakse talle paar päeva ette teada. Ta oleks siis saanud selleks töölt vaba päeva organiseerida. Üheltki tuttaval polnud tal ka võimalik abi paluda.