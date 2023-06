KEMPSUKOMBED: kuidas maailma eri nurkades tualetis toimetada

Lühemal lennureisil püüab enamik sõitjaid WCs käimisest hoiduda, et naabreid mitte segada. Kuid pikal reisil on see tihtipeale möödapääsmatu. Veebikülg Thrillist soovitab ajastada kehakergendamise hetkele, kui stjuardessid on joogikärud välja veeretanud – enamik reisijaid ei söanda siis kuhugi minna. Kuna lennufirmade kempsupaber on kurikuulsalt õhuke, varusta end niiskete salvrätikutega.