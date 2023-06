VAIKNE TAANDUMINE JA KROONILINE EDASILÜKKAMINE: mida teha, kui tunned, et oled tööga hädas?

Praeguste kriiside tagajärjed: vaikne taandumine ja krooniline edasilükkamine

Selle tõttu, kuidas ülemaailmne mitmikkriis – pandeemia ja sõda – on majandust mõjutanud ja mõjutamas, on muutunud ka töö tähendus ja tähtsus. Pidevalt kallinevas ja muutuvas majanduskeskkonnas on kõik haavatavamad ja ärevil. Kui palgad ei tasanda inflatsioonist ja kriisist tekkinud lõhesid, ei pruugi töötaja end enam väärtuslikuna tunda ning jaksab vastu anda vaid miinimumpanuse.