ÕL ARHIIV | Kaia Iva: „Väljakutse tasub vastu võtta, isegi kui see võib luhtuda.“

Viimse lokikeseni väljapeetud ja mõõdukate liigutustega daam on järsku kadunud. „Ma ei suuda seda uskuda!“ Kaia (53) liigutused on korraga teravad ja nurgelised. Need nädalad pole olnud talle lihtsad, ometi tunneb naine muret probleemi üle, mis pole otseselt temaga seotud. Kaia laiutab paraja ärrituse saatel käsi. «Ma võib-olla saaksin aru, et aastakümneid tagasi arvati nii, et naine, kes pole abielus ... Aga nüüd? Midagi on väga valesti läinud. See on väga karm üksteise valestimõistmine. Kõik emad, kes oma lastele pühenduvad ja neid armastusega kasvatavad, on väga head emad. Jah, ma arvan samuti, et perekond isa ja emaga on lapsele parim paik kasvamiseks, aga mul on väga kahju, et selle kauni teema, aasta ema valimise juures solvatakse paljusid emasid, kes hoolivad, armastavad ja pingutavad sageli topelt, et lastele parimat pakkuda.»