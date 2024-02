EMAKS SAAMISE PÕRGU JA PARADIIS: Helini kolmest lapsest kaks tulid ilmale tugevalt enneaegsena ja neist üks sündis surnuna

Kui Helin 15 aastat tagasi oma esimest last ootama jäi, oli ta ootusärevil ja õnnelik – nagu esmarasedad ikka. Laps oli planeeritud ja nad ootasid mehega väga lapsevanemateks saamist.

/…/

Laps oli sündides juba surnud. Helinile öeldi, et poeg suri ilmselt millalgi siis, kui säilitusravi lõpetati. Naine otsustas, et ta ei soovi beebit näha ega temaga hüvasti jätta, sest kartis, et see muudab leina veel kohutavamaks. 15 aastaga on paljud mälestused tuhmunud, kuid ta kartis kõige rohkem seda, et poja silmad jäävad teda igavesti saatma ja painama. „Ma kartsin tema silmades etteheidet näha…“ Poja surnukeha saadeti uuringutele ja selgus, et lapse kopsudes oli põletik.

Lapse surm jõudis Helinile kohale alles päevi hiljem, kui ta enda tervise pärast haiglas jälgimisel oli. „Nägin haiglas teisi lapsi. Siis oli küll väga imelik tunne.“