VEENDU OMA SILMAGA! Selliseid riigi sünnipäevaga seotud haruldusi leidub meie muuseumides!

Koopia õmmeldi Soomest toodud niitidega Soomest toodud kangast. „See kingiti meile, kui Eesti lipul täitus 120 aastat. Nii et 20 aastat on meil see liputoas spetsiaalsel jalal ja ripub poolkaldu. Oleme üritanud Trivimi Velliste ja üliõpilasseltsi liikmetega asja edasi ajada, aga alati jääb kõik raha taha ega liigu kuidagi edasi.“

Vaid ühe riigitegelase ametiajal oleks asi äärepealt surnud punkti ületanud. Kaitseminister Mart Laar uskus, et vajaminev sugugi mitte suur summa on leitav.