NAISTELEHE PEATOIMETAJALT | Silja Paavle: Iga tugev inimene teeb kindlamaks ka meie riigi

Püüdlen sinnapoole, aga mul on veel palju õppida – keerulistel aegadel kipub ikka mure argipäeva üle võimust võtma. Ent sellega on nii, nagu ühe tundmatu sõnameistri ütluses: muretsemine on nagu kiiktool – see annab tegevust, aga ei vii kuhugi. Tuletan seda endale ikka ja jälle meelde, sest pidev tehtule mõtlemine ja tuleviku pärast muretsemine viivad võimaluse olla täna, siin ja praegu.

Mina tunnen igalt kaugemalt retkelt naastes lõpmatut tänutunnet, et elan just siin ja praegu. Et mul on kodu ja imeline kodumaa ühes nelja aastaajaga koos oma heade ning vigadega. Et meil on rikkalik aastasadade taha ulatuv kultuuripärand ja terve talupojamõistus, mis ei sunni ootama, et keegi kuskil lahendab me mured. Et meil on vaba riik. Ma olen õnnelik ka selle üle, et mul on võimalus oma riiki armastada ning vabariigi aastapäeval lipu austamise tseremoonial silmi kippuvaid liigutuspisaraid tõrjuda.