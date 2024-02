Äsja selja taha jäänud sõbrapäeva tuules on hea mõtiskleda armastuse laiema tähenduse üle, sest see päev ei ole vaid romantiliste suhete tähistamine. See on võimalus hinnata ja märgata armastust kõigis selle vormides – sõprussuhted, perekondlikud suhted ja ka enesearmastus.