Riigimees Mart Laar toksib oma imetlusväärseid teoseid ühe näpuga nutitelefoni: „Lapsena olin lihtsalt raamatuhull, täiskasvanuna olen raamatute kirjutamise hull.“

Ent ka arvuti on igapäevane kaaslane, sest just seal saab mees uurida arhiivimaterjale ja dokumente – tänapäeval on ju peaaegu kõik digitaliseeritult kätte saadav ja kasutatav kodust lahkumata. „Peab olema vaid tahtmist ja oskust vajalik üles leida,“ kostab ta. Mart saab kõik olulise tehtud, ent ikkagi muigab, et tunneb end aeg-ajalt nagu osaline hiljuti teleekraanile jõudnud isa ja tütre digitaalse kirjaoskuse reklaamist. „Noortel käib asi nii palju kiiremini. Aga mul aega on. Liigun tasa ja targu ning jõuan ikka kohale.“

Veel veidi ja valmis saab muljetavaldava paksusega teose käsikiri Eesti mälupaikadest.