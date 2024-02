Aasta naiskodukaitsja Anna-Liisa Kerna oskab hästi arstiameti metsas roomamisega ühitada: „Riigikaitses on igale naisele koht.“

Anna-Liisale on olulisim märksõna paindlikkus. Ta liitus Naiskodukaitsega üsna noorena ja antud töötunde on raske kokkugi lugeda. Aastate möödudes jagab ta aega nii, nagu see erialase töö ja pere kõrvalt võimalik, ning seda mõistetakse ja soositakse. Samas on ta tänulik kolleegidele, kes on valvetöö graafikute koostamisel paindlikud ja arvestavad, et Anna-Liisa saaks osaleda vajalikus väljaõppes.

Muidugi pole väheoluline see, et ka naise abikaasa töötab riigikaitses. Nii mõistavad kaasad teineteist sõnadeta ja kolmene tirts teab ka juba jutustada, et emme on parasjagu teisi emmesid marssima õpetamas.