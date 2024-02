Esimene kevadkuu märts on saabumas ja hakkame meiegi oma nina kergemate teemade ja päikese kursile sättima. Ma ei tea, kuidas teile, aga mulle annab uue annuse eluenergiat just see üleminekuaeg külmast ja unisest talvest tasapisi värve koguvaks kevadeks. Kuni suur kunstnik nimega Loodus veel jõudu kogub, valmistage midagi maitsvat köögirubriigis leiduvate patuvabade pitsade seast, nii saate hoida ka paastuajale kohast saledat joont.