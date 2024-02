Eva Koldits mängib spioonisarjas reeturi pühendunud abikaasat: „Loodan, et ei pea elus sellises olukorras olema."

Kohtume näitleja-lavastaja Eva Kolditsaga (47) väärika ajalooga Sakala teatrimajas. Jutukas ja ekstravertne naine võttis tänavu vastu kindlameelse otsuse, et maikuuni ühtegi tööd ei tee. Sellise sammu taga peitub soov pühenduda perele, et toetada lapsi muutustega toimetulekul. Ja neid on neljaliikmelisel leibkonnal ohtralt: elukohamuutused, koolide ja lasteaedade vahetused.

Küll aga ei tähenda see vaikust filmilinal – välja tuleb mitmeid huvitavaid ekraaniteoseid: Moonika Siimetsa „Must auk“, Eeva Mägi „Mo Mamma“ ja auhinnatud spioonisarja „Reetur“ kolmas hooaeg, kus Eva (Heli Vint) mängib taas kord Tambet Tuisu (Alfred Vint) abikaasat. Naine muigab, et seda on päris palju tehtud, kuid paraku pole nad pea kunagi saanud õnnelikku musterpaari etendada. Kui, siis linaloos „Seltsimees laps“, aga seal ei antud seda võimalust pikalt.