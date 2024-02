PANE TÄHELE: kõige tõhusama deodorandi leidmine ei ole teps mitte raketiteadus!

„Meilt küsitakse tihti abi ja soovitusi ülemäärase higistamise ning sellega kaasneva ebameeldiva lõhna vähendamiseks, kuid ka konsultatsiooni sobiva deodorandi leidmiseks. Millist täpselt osta, sõltub suuresti higistamise määrast, individuaalsetest vajadustest ja nahatüübist. Kosmeetiline sobivus on erinev, võib juhtuda, et enne lemmiku leidmist proovitakse mitmeid. Valik lettidel ongi kirju, mitmesuguseid higistamisvastaseid vahendeid leiab paljudelt kaubamärkidelt. On keemilistel ainetel põhinevaid, on loodusliku koostisega.