RÕÕMUMARSSI ALGA: uusi lõikeid ja toone leiab sel hooajal iga figuuriga teksafänn

Kergendatult võivad ohata need, kelles külvavad hirmu vereringet takistavad kitsad teksad kintsude ümber. Nüüd moes olevad lõiked on iga figuuri parimad sõbrad – laiemad, langevad vabalt, lennukad stiilid. Mis teeb õige teksapaari leidmise edukaks? Proovi jalga ka mudeleid, millele pilk esimese hooga ei kinnituks, positiivne kulmukergitus on igal juhul garanteeritud. Ennustame edukat teksa-aastat!