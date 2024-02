AJAKIRJA NAISTELEHT PEATOIMETAJA VEERG | Päris sõbrad on väärt tundma, et neist hoolitakse. Iga päev

Headel sõnadel on tänapäeva segases maailmas kulla hind.

Mina olen viimastel aastatel aga järjest rohkem seda usku, nagu kinnitavad ka meie avaloo kangelased Shanti ja Gowry mõni lehekülg edasi: üksteise märkamiseks ja tunnustamiseks ei pea ootama punast kalendripüha. Päris sõbrad on midagi enamat ühepäevaliblikatest ning nad on väärt tundma, et neist hoolitakse, iga päev.

Mulle tundub, et sellised asjad kipuvad selgeks saama enamasti siis, kui selja taga on karme elukarisid – pole ju saladus, et just need sõeluvad terad sõkaldest. Olen ikka mõelnud, et kuigi ma eelistaksin seesuguste õppetundideta läbi ajada, on neist takkajärgi hinnates kasu vähemalt nii palju, et need on aidanud targemana edasi minna.

Aastate eest olin veendunud, et sõbrad on need, kellega on lahe koos olla ja õhtust õhtusse lustlikul meelel ilmaasju arutada. Nüüd tean, et sõbraga koos võid istuda ka kulm kortsus midagi rääkimata. Või helistada südamevalus hilisel öötunnil. Teda ei pruugi pikka aega näha, aga taastrehvamisel jätkub jutt sealt, kus see eelmisel korral pooleli jäi. Kuigi sotsiaalmeedial on palju miinuseid, on see siiski ka väga hea paik sõprade eluga kursisolemisel. Kui seda osata targalt kasutada.

Samuti arvasin ma, et sõpradega koos on elu üks lust ja lillepidu. Nüüd tean, et see pole sugugi nii. Kui oled sõbraga koos suutnud ületada mõne tõsise lahkarvamuse või häiriva selgeks rääkinud, on palju kindlam üksteise kõrval edasi minna. Ka oma nõrkuste näitamine või südamepõhja kogunenud kurbuse jagamine on täiesti okei.

Üks olulisim taipamine elus on aga see, et sõber ei pea sind kõiges toetama. Ta saab sind ära kuulata ja sinu kõrval seista nii heas kui ka halvas, kuid seejuures jääda ausaks. Tema objektiivne kõrvalseisja pilk suudab teinekord ka kõige keerulisema olukorra mutrite ja seibideni lahti harutada ning paika loksunu mugavustsoonist välja raputada. See, kuidas sa kuuldu vastu võtad ning saadud info kild killu haaval kokku paned, on juba sinu kätes. Üks on kindel: oskus konstruktiivse tagasisidega toime tulla muudab paremaks kõik suhted.

Nüüd ma tean, et kõik see annab eluteele jõudu ja just seepärast ongi sõbrad väärt, et me peaksime neid meeles aasta läbi.